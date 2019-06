La One Company per semplificare la gestione del gruppo Gavio

TORTONA - Il gruppo multinazionale tortonese Gavio semplifica la catena di comando e si apre a maggiore interazione con il mercato di capitali. E’ questo il senso dell’operazione di incorporazione delle due holding che controllano le varie aziende del gruppo, ovvero la Astm e la Sias.

L’obiettivo è la creazione di one company, cioè una società unica che abbia il controllo finanziario sulle attività. L’operazione di fusione sarà in forma di Opa, che Astm lancerà su Sias; in autunno le assemblee dei soci ratificheranno questa scelta.

Così il gruppo sintetizza gli obiettivi: “La società unica potrà esprimere specifiche competenze nei settori di operatività; si accorcerà la catena di controllo sulle società operative semplificando la struttura societaria; si creerà una nuova realtà industriale che possa crescere in modo efficiente e competitivo sui mercati nazionali e internazionali anche rafforzandosi il capitale con operazioni di mercato”.