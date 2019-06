Oggi il workshop sulla Dakar, Tortona con altre sei capitali

La promozione del territorio si incrocia con l’ospitalità a un evento di respiro internazionale, oggi al Ridotto del Teatro Civico, con un workshop sulla prossima edizione, la 42’, della Dakar, il rally più famoso del mondo, un tempo denominato Parigi – Dakar. In città ci saranno tutti i piloti italiani che prenderanno parte alla corsa, il prossimo gennaio, oltre a operatori del settore motoristico e dell’organizzazione di eventi e stampa specializzata. L’incontro è stato allestito dal torotnese Edoardo Mossi, per diverse edizioni pilota alla Dakar ai tempi del suo mentore Fabrizio Meoni, poi diventato organizzatore di eventi e collaboratore della società che detiene il marchio Dakar. Abitualmente tale vernissage si svolge a Milano, ma Mossi ha voluto portare gli operatori a conoscere il suo territorio e così è stata allestita in breve tempo questa manifestazione in città, contemporaneamente a Lisbona, Buenos Aires, Riad, Londra e Parigi Per lgi operatori è stata approntata una mappa del territorio per le visite, con i dettagli dei luoghi culturali e paesaggistici meritevoli di attenzione e allestito un menù per i coffee break e i pranzi a base di specialità del territorio: gli agnolotti del Ristorante “Montecarlo”, fragoline di Tortona, Baci di Dama di Anna Ghisolfi e Pasticceria Vercesi, accompagnati da una degustazione dei vini locali.