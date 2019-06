In piscina di notte e si dissetano con alcolici: ripresi dalle telecamere

VILLAROMAGNANO - Non è escluso che il desiderio fosse quello di fare un bagno notturno vista l'afa di questi giorni. Così hanno scavalcato la recinzione della piscina di Villaromagnano e sono entrati. Poi hanno deciso di dissetarsi con sei o sette bottiglie di alcolici.

Il gestore, Roberto Cirio, non intende fare nulla di più che usare i post sui social, con tanto di immagini delle telecamere interne, come deterrente. Come dire: 'Ragazzi evitiamo altri raid di questo genere perché venite immortalati'.

Non è la prima volta che la piscina viene presa di mira: "L'anno scorso - spiega Cirio - alcuni ragazzini erano entrati riuscendo ad impossessarsi di due bottiglie. Quella volta li avevano identificati, ma non avevamo sporto denuncia".

E' chiaro che la tolleranza sarebbe diversa se venissero compiute azioni più gravi. Perché, comunque, le telecamere interne sono in funzione e fissano una traccia.