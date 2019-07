Passaggio di consegne al Rotary Club

TORTONA - Giovedì 27 Giugno, nella cornice di Villa Garibalda si è tenuta l'annuale assemblea conviviale per il passaggio di consegne della presidenza del Rotary Club Tortona: Renato Migliora ha raccolto il testimone da Enrico Pianetta che ha così concluso il suo mandato. Alla presenza di circa una ottantina di convenuti, tra cui il neo sindaco Federico Chiodi, il consigliere Marcella Graziano e il dirigente scolastico dell'IIS Marconi Prof. Guido Rosso, si è effettuato anche l'avvicendamento tra presidente uscente e presidente entrante del Rotaract Club Tortona, dove Giovanni Bianchi ha concluso il suo incarico a favore di Luca Matteo Barberis.

La serata è stata un'occasione per raccontare, attraverso le immagini proiettate, il resoconto di tutta un'annata di servizio a favore della cittadinanza tortonese e non solo; durante lo svolgimento della cerimonia è stato presentato al club il nuovo socio Fabrizio Siro.

Il direttivo per l'anno rotariano 2019/2020 è composto quindi dal presidente Renato Migliora con il suo vice Stefano Ciparelli, dal segretario Ferdinando Balzarotti, dal prefetto Piero Moccagatta, dal tesoriere Pietro Ratti e dai consiglieri Luigi Cremonti, Claudio Coffano e Franco Ratti.

Il Rotary Club di Tortona conferma l'impegno profuso negli ultimi anni attraverso una serie di services e di interventi afferenti l'educazione sanitaria, la cultura, l'orientamento professionale e l'assistenza alle fasce più deboli della popolazione.