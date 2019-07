Universiadi al via per gli atleti della zona

Dopo la sfarzosa cerimonia di apertura di ieri sera, trasmessa in mondovisione, le cose si fanno serie per gli atleti della provincia impegnati nelle varie discipline della trentesima Universiade in programma a Napoli ed in tutta la Campania in questi giorni: sono infatti già state assegnate le prime due medaglie d'oro, entrambe nei tuffi ed entrambe ad atleti cinesi e oggi sono attese altre finali fra ginnastica, judo, nuoto scherma e tiro.

Se nel calcio l'ex grigio Tommaso Cucchietti ha già debuttato all'Arechi di Salerno mantenendo la sua porta inviolata nella vittoria per 2-0 contro il Messico ed ora affronterà l'Ucraina a Cava dei Tirreni, bisognerà aspettare fino a domani per vedere l'esordio nella nazionale femminile di pallavolo di Francesca Napodano, casalese di vent'anni che gioca con il ruolo di libero insieme a Chiara De Bortoli nella squadra allenata da Luca Pieragnoli: le azzurre affronteranno nel girone eliminatorio Stati Uniti, Svizzera e Giappone, si qualificano le prime due.

Scende invece oggi in vasca per disputare i 100 rana Alessandro Fusco, allievo di Gianluca Sacchi allo Swimming Club e fra i ventitré azzurri selezionati per le gare di nuoto: il programma prevede poi per lui i 200 rana il 7 luglio ed i 50 il giorno dopo. Incomincia anche l'avventura in azzurro del neo acquisto della Bertram Derthona Bruno Mascolo: il playmaker classe '96 scenderà in campo con i suoi compagni sempre alle 20.00 nei tre incontri del girone di qualificazione. Si comincia oggi con il Canada al PalaDelMauro di Avellino per poi affrontare domani la Norvegia e sabato la Germania al PalaBarbuto di Napoli: per la nazionae allenata da Andrea Paccariè un girone complicato ma non impossibile con le prime due di ogni girone qualificate per la fase ad eliminazione diretta che partirà dai quarti fino alla finale per l'oro l'11 luglio alle 20.00 al PalaDelMauro.