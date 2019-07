Solo tecnici e non politici nel nuovo Osservatorio ambientale

TORTONA - Proseguirà con regole nuove l’attività dell’Osservatorio ambientale comunale, l’organo consultivo varato dall’amministrazione Bardone. Il consiglio comunale ha votato una mozione proposta dai cinque consiglieri del centrosinistra, in cui veniva richiesto di mantenere attivo tale istituto, che ha svolto prezioso lavoro di ricerca, approfondimento e informazione sulle materie ambientali e riguardanti la salute pubblica, su tutti l’adesione al monitoraggio sull’incidenza dei tumori sulla popolazione del territorio.

La maggioranza ha emendato il testo, poi votato all’unanimità in aula, inserendo alcune modifiche di ingaggio, come l’impegno a inserire in tale organo solo tecnici e non consiglieri o amministratori pubblici e l’attività come referente della commissione consiliare Ambiente, organo supremo in materia e unica emanazione politica, cui l’osservatorio dovrà riferire le sue attività.