Cisa, presto l'assemblea e la modifica allo statuto

TORTONA - Entro fine mese dovrebbe essere eletto il nuovo consiglio di amministrazione del Cisa, consorzio intercomunale servizi assistenziali, e di seguito il nuovo presidente, che sarà probabilmente uno tra Riccardo Parlati e Anna Bisio Frascolino, i due membri indicati dal Comune di Tortona. Si attende di conoscere gli altri tre componenti che spettano ai comuni di minori dimensioni, intanto si cerca anche di ovviare alle difficoltà di governance: il passaggio del direttore Roberto Giolito al consorzio omologo di Asti ha lasciato l’ente senza direttore da gennaio e ora il periodo di vacatio politica ha di fatto paralizzato l’attività del Cisa. Il Comune di Tortona ha delegato il funzionario Corrado D’Andrea come presidente pro tempore, per redigere il bando per una nuova figura definitiva. L’assemblea sarà chiamata a votare anche la modifica statutaria che passa il potere di legale rappresentanza dal direttore al presidente, di nomina politica.