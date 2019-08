Scoperto canile abusivo, denunciato allevatore

VIGUZZOLO - Sul canile abusivo scoperto dai Carabinieri all’interno di una vecchia cascina sono in corso accertamenti. Un allevatore di cani di Rivanazzano Terme è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

L’intervento dei carabinieri di Viguzzolo e Tortona ha posto fine alle sofferenze e ai digiuni cui erano costretti, si ritiene da alcune settimane, 16 cani, tutti legati alla catena o rinchiusi in piccole gabbie da trasporto, denutriti e abbandonati senza cibo né acqua all’interno di un cascinale disabitato nell’agro del comune di Viguzzolo, in località Torrazzo.

Dalla cascina del Torrazzo proveniva da diversi giorni un continuo latrato. I Carabinieri, dopo aver effettuato alcune verifiche e constatato che la cascina appariva in stato di abbandono, hanno deciso di intervenire. Il blitz la notte di domenica 28 luglio. Ad attenderli c’erano solo i poveri cani, tutti legati a catene o rinchiusi in spazi talmente piccoli da non consentire loro alcun movimento.

Gli animali sono stati soccorsi, rifocillati e visitati. Sul posto il servizio Veterinario dell’Asl di Alessandria e il nucleo guardie zoofile di Acqui Terme che ha collaborato con i carabinieri. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al canile municipale di Tortona. I proprietari delle bestiole, tutte munite di microchip, dovranno anche chiarire le modalità con le quali le hanno affidate all’uomo che aveva allestito il canile abusivo. Nei guai un 58enne, abitante a Rivanazzano Terme, allevatore di cani da caccia. I proprietari della cascina Torrazzo, allo stato, risultano estranei alla vicenda.