Cavalcaferrovia, il traffico resta limitato

TORTONA - I problemi di statica alle pile del cavalcaferrovia in strada Savonesa rischiano di essere irrisolvibili e per questo il Cociv e la Rete Ferroviaria sono in predicato di inserire la costruzione di un nuovo ponte nell’ambito dei lavori per il Terzo Valico Ferroviario.

La conferma è stata fornita al sindaco Federico Chiodi e all’assessore ai Lavori Pubblici Mario Galvani durante la recente riunione avuta a Genova. Rimane il problema però della gestione dell’esistente: da un anno circa sono in essere misure del consolidamento statico dell’infrastruttura e limitazioni al traffico pesante, che interessano anche l’altro cavalcaferrovia in zona Villoria, a sua volta con pile ammalorate dalla vetustà, essendo attivi entrambi da oltre cinquant'anni.

In attesa però della costruzione della nuova opera sarà probabilmente necessario che l’amministrazione comunale monitori costantemente le pile del cavalcaferrovia e valuti ulteriori provvedimenti restrittivi alla viabilità.