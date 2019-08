Scambi Erasmus per quaranta giovani tortonesi

TORTONA - Quaranta giovani tortonesi hanno partecipato o stanno per partecipare a scambi europei nell'ambito dei progetti Erasmus Plus, con iniziative tematiche in Slovenia, Finlandia, Malta, Danimarca, Slovacchia.

Inoltre numerose altre iniziative e trasferte sono già previste per il periodo da ottobre 2019 a maggio 2020: alle attività di politiche giovanili del Comune di Tortona si affiancano infatti le iniziative degli scambi europei, allestiti con fondi europei dall'associazione La Fenice, che organizza anche molti altri appuntamenti per i giovani nella sede comunale dello Chalet Castello.

In questi mesi estivi ad esempio si sono tenuti un torneo amatoriale di calcio a 5 - la Tortona Summer Cup - con centinaia di under 18 coinvolti, le attività di preparazione degli scambi con più di cinquanta ragazzi coinvolti, un evento ai giochi da tavolo con più di sessanta bambini. L'associazione ha poi sviluppato lo Chalet Castello nel suo ruolo di “porta” verso il parco e come luogo a disposizione per collaborazioni e attività esterne a cura di altre associazioni o gruppi offrendo una vasta gamma di proposte tra cui allenamenti di danza aerea, lezioni di yoga a favore di You Aid, giochi per bambini in collaborazione con i centri estivi della città e dei paesi limitrofi, attività di aiuto allo studio per compiti estivi e esami di riparazione ed altro ancora.