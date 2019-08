E' ferragosto a Cabella Ligure!

CABELLA LIGURE — Dopo le celebrazioni per San Lorenzo, continuano le iniziative organizzate dalle varie associazioni per animare le serate nell'alta Val Borbera. Si comincia questa sera, lunedì 12, con una serata danzante allietata dalla musica de "I Pifferi", con canti tradizionali delle Quattro Province a cura dell'Associazione "Le Streije", mentre il 13 sera dalle 20.00 nel Campo Sportivo di Cabella si terrà la Festa della Birra con un Torneo di Birra Pong.

Mercoledì 14 alle 18.30 il momento più atteso con la premiazione del concorso "Cabella in fiore": previsti premi per la miglior piazza, vicolo, giardino, balcone, finestra ed esercizio pubblico. Dalle 21.30, poi, un incontro con lo skipper Matteo Sericano che dal 22 settembre inizierà la grande avventura della MiniTransat, la storica regata atlantica che si svolge ogni due anni in solitario. A Ferragosto dalle 18.00 Tombolone "sotto le piante" con la vendita delle ultime cartelle ed estrazione dei numeri con ricchi premi.

Il weekend mette sotto i riflettori le frazioni: si comincia a Teo venerdì 16 alle 21 con un torneo di cirulla a coppie presso "la casetta" in piazzetta della Chiesa, mentre sabato 17 sempre Teo sarà al centro della Corsa dei Carretti da Piuzzo a Cabella; l'edizione 2019 dell'evento più atteso dell'estate prevede al mattino le qualificazioni per la griglia di partenza, mentre le gare si terranno dal pomeriggio a notte fonda. Domenica 18 alle 12.30 tutti a Dova Superiore per la Festa della Nostra Montagna presso l'agriturismo "Maggiociondolo", poi ancora a Teo lunedì 19 sera dalle 21.00 un concerto-tributo a Zucchero sul prato mentre martedì 20 alle 16.00 si terrà la Santa Messa per la festa di San Bernardo con lotteria e rinfresco.