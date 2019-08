Quelle Big Bench che incantano (e che fanno crescere il turismo)

ALESSANDRIA - Sono solo panchine. Ma sono enormi. E per questa ragione (e perché sono in luoghi mozzafiato) attirano turisti ad ogni ora del giorno e della notte. Per in luoghi che le ospitano sono diventate essenziali. Le Big Bench, di fatto, fanno turismo. E in provincia di Alessandria continuano a cresce. Oggi sono sei, presto verrà inaugurata la settima.

Leggi l'approfondimento e le interviste su Il Piccolo di martedì 13 agosto 2019