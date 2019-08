Ventinove posti per i giovani con il servizio civile

TORTONA - Saranno ventinove i posti disponibili al Comune di Tortona per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni nell'ambito del Servizio Civile Universale 2019.

In attesa della pubblicazione del bando nazionale, che sarà effettuata dal dipartimento ministeriale competente nelle prossime settimane, è stata comunque annunciata dall'ufficio Politiche Giovanili del Comune la disponibilità di quasi trenta posti in cinque progetti, così suddivisi: “Da zero a sei … conta”, per l'area educativa nei servizi di nido e scolastici per bambini da 0 a 6 anni (cinque posti); “#noi siamo il futuro”, nell'area educativa e scolastica per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni (dieci posti); “Viaggio nel tempo”, nell'ambito socioassistenziale per sostegno ad anziani ospiti di strutture (quattro posti); “Youth player, giovani in gioco”, per area animazione e politiche giovanili (cinque posti); “La cultura si fa in 4”, all'area culturale con gestione di biblioteca e teatro ed implementazione della lettura (cinque posti).

Con il Servizio Civile Universale si potrà mettere a disposizione degli altri il proprio impegno ed essere utile alla comunità, investendo un anno di tempo per acquisire conoscenze e competenze umane e professionali. L'impegno è di 1.145 ore annue con un minimo di 20 ore settimanali, ricevendo un contributo mensile di € 433,80 e 112 ore di formazione civica e professionale.