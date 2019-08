Camion in bilico sul cavalcavia: treni bloccati per due ore

CARBONARA SCRIVIA — Un incidente stradale avvenuto sul cavalcavia di strada Rotta, a Carbonara Scrivia, ha mandato il tilt la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova. Oggi, domenica 18 agosto, poco prima di mezzogiorno, un mezzo pesante che trasportava pomodori, mentre percorreva lo stretto cavalcaferrovia di strada Rotta, ha urtato le barriere protettive e si è fermato con il rimorchio pericolosamente in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Per permettere le operazioni di rimozione del veicolo, la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Genova, nel tratto Tortona-Arquata, è rimasta interrotta per oltre due ore. I treni in viaggio hanno fatto registrare ritardi tra i 30 e i 120 minuti.