Quando la vacanza da sogno si trasforma in un miraggio

TORTONA - L'estate è alle porte, e state già assaporando il vostro concetto personale di "angolo di paradiso" nel quale vi rifugerete da lì a breve; poco prima della partenza, però, qualcosa incomincia ad insospettirvi: della vostra prenotazione non c'è traccia ed il titolare dell'agenzia di viaggi alla quale vi siete affidati per organizzare il tutto ha il cellulare disattivato.

Più che una vacanza da sogno, un incubo ad occhi aperti che sembra essere divetato la realtà per molti tortonesi che si erano fidati della Kauai Viaggi di Via Emilia e che da fine luglio-inizio agosto possono solo attendere i risultati delle indagini; da una prima sommaria ricostruzione dei fatti sembra che chiedendo anticipi e caparre molto più sostanziose del solito il gestore dell'agenzia, Maurizio Binno, abbia accumulato in fretta una somma superiore ai trentamila euro - ma le denunce continuano ad arrivare - prima di svuotare gli uffici e rendersi irreperibile.

