E' sempre Hsl Derthona

GAVI - Secondo triangolare e secondo trofeo in due giorni per l'Hsl Derthona: questa volta a cadere sotto i colpi dei bianconeri attesi domenica prossima al via della Coppa Italia Eccellenza sono stati i padroni di casa della Gaviese che organizzavano il torneo per la seconda volta in memoria del dott. Carlo Bassano, ricordato in un commovente discorso dal neopresidente Giacomo Lolaico.

Ad aprire le danze sono state Gaviese e Novese: ai punti probabilmente avrebbero meritato di più i padroni di casa che hanno trovato sulla loro strada un Canegallo superlativo e bravo a chiudere lo specchio della propria porta due volte su Lombardi ed una su Scimone; i calci di rigore finiscono ad oltranza quando ancora il portiere dei biancocelesti devia un rigore destinato all'angolino basso alla sua destra mentre Bagnasco trasforma.

Nel secondo incontro la Gaviese come prevedibile cerca di contenere le sfuriate di un Derthona che manovra molto bene e mostra di avere già inserito al meglio nei suoi schemi i nuovi arrivi: proprio dal piede di Spoto da appena fuori area parte una parabola a giro sul palo lontano che Alocci tocca ma non riesce a respingere per il gol che vale la partita. Sull'altro fronte è bravo Teti a salvare la propria porta nell'unica occasione che la difesa bianconera ha concesso agli avversari.

Ultimo incontro deciso ancora una volta dai portieri con entrambi gli allenatori che decidono di ricorrere ad un massiccio turnover: Teti respinge un calcio di rigore concesso alla Novese, Bardone approfitta di una respinta corta del portiere per scaricare in rete di potenza la rete che vale l'incontro ed il trofeo.