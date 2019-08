Il buongiorno? Lo dà lo scoiattolo rosso

È stato lo scoiattolo rosso ad "aprire" il cancello dell'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio agli operatori.

Questo animaletto - immortalato nel video - è un fulgido esempio di evoluzione a una vita quasi esclusivamente arboricola: dotato di una buona vista e di un ottimo udito, il suo corpo è piuttosto affusolato e muscoloso, la sua pelliccia è di uno splendido fulvo-rossiccio con petto e ventre bianchi e una netta linea di demarcazione.

Questo scoiattolo è autoctono dell'Europa, risiede in varie zone d'Italia e assente in quelle antropizzate e non forestali. In Piemonte la sua sopravvivenza è messa però in pericolo dall'introduzione dello scoiattolo grigio americano: questa specie si sta espandendo rapidamente e vi è il rischio concreto che possa dilagare nell'Italia settentrionale e anche in quella centrale.

Qui il video originale