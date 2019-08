Reddito di cittadinanza, accolte quasi 2 domande su 3

ALESSANDRIA - Sono stati 8.074 gli alessandrini che hanno fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, da marzo (quando è entrata in vigore) a fine giugno: il 61.5% delle richieste è stato accolto. Nel computo vanno incluse anche le 253 domande presentate a luglio e non ancora verificate.

Questi i numeri per quanto riguarda l’intera provincia, dunque: ovvio il picco nel mese del debutto e un progressivo calo in quelli successivi. Le richieste riguardano circa il 2% della popolazione attiva (cioè in età lavorativa, quindi con l’esclusione di bambini, ragazzi e pensionati).

La provincia di Asti, che ha un numero inferiore di abitati, nei quattro mesi in esame ha 3.748 richieste, il 62.2% dei quali è stato accolto; a Torino, delle 47.652 richieste ne sono state accettate 47.652, ovvero il 63.3%.

A livello nazionale, le domande per il sussidio presentate al 15 luglio sono state 1.401.225, di cui 895.220 accolte (63.8%).