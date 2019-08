È già tempo di Coppa Italia

Con una settimana di anticipo sull'inizio dei campionati domani alle 15 arriva, come gradito antipasto, la Coppa Italia: le nuove regole che permettono nei primi turni di stabilire gli accoppiamenti secondo il criterio di viciniorietà creano quasi sempre molti derby nelle varie categorie e anche questa stagione non ha fatto eccezione.

In Eccellenza si incomincia con Castellazzo - Hsl Derthona: una sfida interessante per molti versi, fra due squadre che hanno due filosofie completamente differenti di affrontare il massimo campionato regionale e con gli ospiti che cercheranno il terzo successo consecutivo in altrettante categorie.

In Promozione sono ben tre le partite fra squadre della nostra provincia valide per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Piemonte: spicca su tutte Ovadese Silvanese - Acqui che non si disputa in una gara ufficiale dal 2001 e che mette di fronte due tecnici, rispettivamente Benzi e Merlo, ex della squadra avversaria. Si parla di ex anche nel secondo incontro Valenzana Mado - Asca: sulla panchina dei rossoblù infatti siede Fabio Nobili che è stato per lungo tempo il condottiero dei gialloblù che hanno riconquistato la Promozione agli spareggi giusto la scorsa primavera. Chiude il lotto l'unica gara di giornata alle 16: Arquatese - Gaviese, di fronte due formazioni che, pur non avendo brillato eccessivamente nel precampionato, rappresentano da sempre una grossa insidia per le avversarie, specie nelle gare affrontate fa le mura domestiche.

In Prima Categoria primo incontro dei tre triangolari con squadre alessandrine: in campo Luese - Costigliole, Novese - Pozzolese e Junior Pontestura - Stay O'Party.