Apre a Tortona il «tempio» della boxe

TORTONA – La bacheca dei trofei conquistati meritatamente sul ring potrà arricchirsi ancora di più, ora che la Boxe Tortona ha una nuova ‘casa’ propria, un luogo tutto dedicato al pugilato e ad attività sportive collaterali di combattimento.

L’ASD Boxe Tortona ha inaugurato il Boxing Club Tortona in via Ferrari 15: 200 mq di palestra con 14 sacchi per l’allenamento, aria condizionata, un ring rialzato 5x5 con collegamento in streaming per osservare online come si svolgono gli allenamenti e le attività sopra il quadrato. “L’intenzione è comunque quella di trasmettere incontri ed eventi per tutti gli appassionati della nobile arte”, conferma la presidente dell’Associazione, Chiara Giulia Nenna. Proprio perché in questi anni l’attività pugilistica ha catalizzato l’interesse di molte persone di tutte le età, donne e uomini. “Abbiamo una cinquantina di soci che frequentano la palestra per svariati motivi: sfatiamo il luogo comune della boxe prerogativa di chi ha voglia di menare le mani. Ci sono vari gradi di contatto ed è praticato con interesse anche dalle donne per rassodare il corpo, dagli ‘over’ per mantenersi in forma o scaricare la tensione dopo l’ufficio”.

L’attività è infatti molto più ampia: c’è la boxe dilettanti (guidata dal Tecnico Federale Nicholas Termine), la prepugilistca/amatori (seguita dall’aspirante Tecnico Federico Fagnano, già due volte campione italiano e tre volte campione regionale di Lightboxe) e c’è la baby boxe del dott. Davide Colonna (laureato in Scienze Motorie) per i ragazzi dai 5 ai 13 anni. Attenzione: i bambini non si picchiano, ma svolgono allenamenti mirati e imparano i movimenti e soprattutto la disciplina e la filosofia del rispetto altrui, alla base del pugilato. L’allenatore Nicholas Lavezzo, inoltre, si occuperà dei corsi di savate (boxe francese, una sorta di arte marziale in cui è consentito l’uso dei piedi); il Maestro Internazionale Cesare Franco Regalzi terrà lezioni di Wing Chun (perfezionate con il Maestro Wong Shun Leung, una leggenda delle arti marziali al parti di Bruce Lee). E poi c’è la Fit&Boxe (Istruttrice Chiara Giulia Nenna) per coniugare attività aerobica con i guantoni.

Tante opportunità per avvicinarsi alla boxe, impararne lo stile di vita e tenersi in forma, in un ambiente amichevole ma professionale, dedicato a chi vuole praticare sport ad ogni livello.

