StraTortona: rinviata la corsa non competitiva

TORTONA - Il maltempo ha costretto ad alcune modifiche, ma stasera da piazza Malaspina si correrà comunque la StraTortona, 12ª edizione della manifestazione benefica podistica organizzata dal comitato tortonese della Croce Rossa Italiana. Percorso competitivo di 5,6 km circa (due giri da 2,8 km) valida quale prova del criterium Uisp provinciale Pavia con partenza ed arrivo in piazza Malaspina.

Apertura delle iscrizioni dalle 19, alle 20,30 dei gruppi competitivi e non competitivi e della camminata. L'iscrizione con gadget costa € 8 , senza gadget € 3. Saranno premiati i primi tre assoluti maschile e femminile, i primi tre di ogni categoria maschile e femminile, i primi cinque gruppi composti da almeno 10 persone. Previsto il buffet all'arrivo e la copertura assicurativa.

Rinviata invece a venerdì prossimo, il 13 settembre, causa previsioni meteo decisamente avverse la camminata non competitiva di circa 2,8 km rivolta a famiglie, adulti e bambini. Si partirà come sempre da Piazza Malaspina alle 19.00, anche in quella occasione l'iscrizione con gadget costerà € 8, senza gadget € 3.