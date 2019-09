Poker esterni per Luese e Pozzolese, bene anche la Novese

ALESSANDRIA - E’ sempre la Novese ad imporsi sul Sexadium, ma il colpo di giornata lo fa la Luese che rifila quattro reti a domicilio allo Spinetta Marengo e rimette in discussione le gerarchie del girone. Non è stata certamente una partita facile per la squadra di casa che priva del faro Morrone ha subito subito un gol con Marcon quando l’orologio non aveva ancora concluso il primo giro di lancette, per poi doversi piegare al raddoppio firmato Sciacca al 36’ del primo tempo; dagli spogliatoi chi si aspettava un riscatto degli alessandrini ha dovuto ricredersi: sono bastati cinque minuti fra il 3’ e l’8’ alla Luese per andare ancora in rete con Sala e Cabella e chiudere virtualmente la contesa in attesa del fischio finale subendo solo in pieno recupero la rete della bandiera di Polato. Più sofferte le vittorie della Novese che espugna il campo del Sexadium con una doppietta di Rolleri intervallata da una rete di Dell’Aira che questa volta dal dischetto non sbaglia, e della Pozzolese che va sotto due volte a Solero per altrettante reti di Como ma reagisce alla grande con uno strepitoso Chillè che prima pareggia, poi in tre minuti della ripresa ribalta la situazione ed infine Coscia trova al 93’ la rete della sicurezza e del 2-4 finale. Vincono anche il Monferrato al quale basta un gol di Vescovi al 19’ del primo tempo per piegare il Costigliole, il Tassarolo che supera all’inglese il Felizzano con un buon 2-0 firmato Borgatta ed Inverardi a cavallo dei due tempi, la Fulvius che grazie ad una rete di Morando nella ripresa supera in trasferta nel posticipo delle 16 la Canottieri dopo l’1-1 firmato da Belli per gli alessandrini e Repetto per i valenzani, mentre il San Giuliano Nuovo cade 2-1 a Moncalvo con la Don Bosco Asti dimezzando lo svantaggio firmato dalla doppietta di Camara con un gol di Padovan a fine primo tempo ma rimanendo in dieci poco dopo l'inizio della ripresa per l’espulsione di Adani. Il girone si chiude con il successo esterno del Calliano che con un gol di Lorenzo Rossi piega il Cortemilia e comincia con il piede giusto l’annata.



Nel girone B bella vittoria iniziale della Junior Calcio Pontestura che supera 2-0 la Pro Palazzolo grazie alle reti di Di Martino al 4’ e Zaia al 20’ della ripresa, mentre la Stay O’ Party perde 2-1 con la Chiavazzese ma succede tutto in quattro minuti del primo tempo: al 16’ Micillo porta in vantaggio i suoi, ma al 17’ ed al 19’ Chieppa ribalta la situazione fissando il 2-1 finale.