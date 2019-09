E' la "Settimana Palindroma"!

TORTONA - Come tutte le stranezze del mondo virtuale, anche questa è partita dagli Stati Uniti ma almeno questa volta c'è una ragione precisa: a definire il periodo di dieci giorni che comincia oggi "settimana palindroma" potevano essere solo loro visto che perché il trucchetto funzioni bisogna scrivere la data con la notazione statunitense, ovvero mese, giorno ed anno.

Questo martedì diventa così 9.10.19 ed è un classico esempio di palindromo ovvero di parola che può essere letta in entrambe le direzioni senza che il risultato muti.

Il concetto può anche essere esteso alle frasi come ad esempio "I topi non avevano nipoti" o per scegliere uno dei palindromi più lunghi e meno forzati "E' corta e non e' sadica e non e' acida se non e' atroce". La caratteristica era già nota agli antichi latini: la locuzione "In girum imus nocte et consumimur igni" inizialmente riferita alle falene è poi diventata uno dei palindromi più citati nei libri che parlano di vampiri o in generale di paranormale.

L'ultimo giorno di questo particolare periodo sarà giovedì prossimo: poi per avere di nuovo una data palindroma bisognerà aspettare il primo febbraio del prossimo anno quando - sia pure con un "trucchetto" - la notazione statunitense scriverà la data come 02.1.20.