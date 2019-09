Alpini, dopo Garbagna le prossime iniziative

GARBAGNA - Si è concluso il partecipato raduno dal gruppo Alpini di Garbagna, da quasi quarant'anni appuntamento fisso alla Madonna Del Lago, cui domenica hanno preso parte duecento tesserati.

I prossimi appuntamenti sono il raduno sezionale di Alessandria, riguardante tutti i gruppi della provincia, il programma il prossimo weekend a Valenza in concomitanza con il cinquantesimo anniversario del gruppo locale; a Tortona ci sarà poi il 13 ottobre la celebrazione del 147° anniversario della fondazione delle truppe alpine.

Gli organizzatori del raduno di domenica hanno espresso particolare soddisfazione per la presenza di numerosi sindaci dei paesi del territorio tortonese, per un supporto istituzionale che può essere determinante in vista della prospettiva di portare l’adunata nazionale 2021 ad Alessandria.