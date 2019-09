Tortona snodo nel Cammino dell'Arcangelo Michele

TORTONA - Rientra nel percorso devozionale del Cammino di San Michele Arcangelo, l'itinerario che inizia in Francia a Mont Saint Michel per giungere in Puglia e infine in Israele, anche Tortona.

Il Cammino, che rientra nelle vie percorse da pellegrini con conseguente sviluppo turistico e tutela del territorio, arriva in Italia dal Passo del Moncenisio, giungendo alla Sacra di San Michele e poi in Val Susa, attraversando Torino e, da Superga, scende nel Monferrato seguendo il sentiero CAI per Vezzolano, Crea e San Salvatore. Da Alessandria giunge a Tortona e da qui procede con un nuovo tratto denominato “Via dei Malaspina” per Volpedo fino a Bobbio, da dove procede lungo la “Via degli Abati”, fino a Pontremoli, Lucca, Volterra e nel Lazio fino a Roma e poi Molise fino alla Grotta dell'Arcangelo Michele sul Gargano, in Puglia, per un tratto di 1.450 km attraverso antiche strade e sentieri, borghi storici e città.

Promotore del Cammino è un comitato presieduto dal giornalista Sandro Vannucci, già conduttore della trasmissione “Linea Verde” su Rai Uno, che questa mattina in municipio insieme al sindaco Federico Chiodi ha presentato il tracciato, che verrà inaugurato domenica 22 con una camminata da Tortona a Volpedo, che proseguirà verso Bobbio e il Penice in bicicletta.