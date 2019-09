Castellazzo, punto utile. E qualche rimpianto

SALUZZO -“Soddisfatto per il punto? Solamente a metà, abbiamo giocato una grandissima partita, ma avremmo meritato di vincere. E se non abbiamo segnato è soprattutto per demerito nostro”.

Cosimo Curino, presidente del Castellazzo, commenta con queste parole lo 0-0 ottenuto dalla sua squadra a Saluzzo. Un risultato che alla vigilia probabilmente sarebbe stato da sottoscrivere, ma che a gara vista determina qualche rimpianto. Nel primo tempo match equilibrato, De Peralta si rende pericoloso tra i locali, mentre sul fronte opposto replicano Piana, Simone e Di Santo.

“Nella ripresa – spiega Curino – l'equilibrio si è rotto, perchè in campo si è vista solo una squadra, la mia. Abbiamo sprecato opportunità pazzesche, compresi due salvataggi sulla linea su tiri di Simone e di Di Santo, ma serve maggiore concretezza”.

Nel finale il Castellazzo rischia addirittura la beffa, con una gran botta dalla distanza di Serra che viene respinta dalla traversa a Rosti battuto. Il percorso di Adamo può in ogni caso proseguire e non mancano gli spunti positivi.



Saluzzo 0

Castellazzo 0

Saluzzo: Nardi, Bedino, Serra (45' st Pampiglione), Caldarola, Carli, Serino, Rootani, Mazzafera (34' st Scavone), Moino, De Peralta, Barale. All.: Boschetto

Castellazzo: Rosti, Marchetti, Cirio, Cascio, Spriano, Camussi, Cimino (20' st Viscomi), Milanese (8' st Amendola), Di Santo (40' st Oprti), Simone, Piana. All.: Adamo

Arbitro: Berevelli di Modena (Gargea e Ammirante)

Note: ammonito Cascio