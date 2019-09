Eurogames, non c'è posto per Tortona

TORTONA - Tortona non è stata selezionata per partecipare al programma televisivo Eurogames su Canale 5, una sorta di riedizione dei celebri Giochi Senza Frontiere, con squadre di nazioni diverse che si sfidano in prove divertenti tra il ludico e lo sportivo.

Lo scorso luglio una società di casting aveva svolto una due giorni di colloqui e prove con quaranta tortonesi aspiranti partecipanti, ma alla fine ha preferito fare partecipare altre località. Il Comune di Tortona aveva supportato l'iniziativa, mettendo a disposizione la sala pubblica per la selezione degli aspiranti concorrenti ai giochi e reperendo sponsorizzazioni locali per sostenere l'eventuale partecipazione alla trasmissione, ben 30mila euro dalla società che gestisce le due farmacie ex comunali. Tale somma non verrà però perduta perchè l'amministrazione ha ottenuto il consenso dello sponsor a riversarla per organizzare eventi in città a sostegno del periodo natalizio.