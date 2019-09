TORTONA - Sarà presente anche il vescovo di Tortona Vittorio Viola sabato 28 settembre dalle 9.30 alle 13 presso la sala convegni della fondazione CRT, dove si terrà il corso di formazione sul tema del fine vita dal titolo “La vita fragile e il coraggio della cura”.

Il corso di formazione è rivolto a tutte le professioni sanitarie, operatori di pastorale sanitaria, volontari, responsabili di associazioni ecclesiali e non, che si occupano di cura ed assistenza ai malati: un evento che porta nella nostra città, tra i volontari di associazioni e personale sanitario, il tema attuale e le soluzioni concrete sul tema del fine vita.

Relatrice per l'area medica ed etica la prof.ssa Maria Grazia Marciani – Specialista in neurologia, neurofisiologia, etica. Università “Tor Vergata” Roma - per l'area giuridica l'avvocato Gianluca Gandalini di Savona e per l'area etica don Massimo Angelelli, direttore nazionale dell’Ufficio di Pastorale della Salute della CEI di Roma.