Emergenza pediatri, sospesi gli ambulatori di Acqui e Tortona

ALESSANDRIA - L’Asl Al comunica che, in data odierna, a causa di accadimenti non dipendenti dalla sua volontà, si è verificata l’improvvisa sospensione della presenza di professionisti pediatri esterni.

"L’azienda - si legge in una nota ufficiale - si è immediatamente attivata per la riorganizzazione del lavoro dei pediatri dipendenti e, grazie al loro sforzo, i servizi ospedalieri continueranno ad essere erogati. Saranno invece temporaneamente sospesi gli ambulatori di Acqui Terme e Tortona a far data da lunedì 30 settembre; l’assistenza verrà comunque garantita dai pediatri di libera scelta, che hanno confermato la loro collaborazione".