Il Derthona cerca il tris, Castellazzo vuole certezze

TORTONA - Vuole sfruttare nel migliore dei modi il calendario favorevole l'Hsl Derthona, che cerca domani alle 14.30 il terzo successo casalingo iniziale consecutivo: non sarà però una gara sulla carta semplice come quella con l'Atletico Torino, perché il Saluzzo oltre ad essere una squadra con una grande tradizione calcistica ha anche aggiunto qualità con il mercato estivo e viene dal pareggio interno a reti bianche con il Castellazzo di domenica scorsa che ha lasciato l'amaro in bocca ai cuneesi. Il terzo posto in classifica a pari merito proprio con i tortonesi e la Giovanile Centallo dietro la coppia Pinerolo - Pro Dronero ed i sette punti guadagnati in tre incontri mostrano come i ragazzi allenati da Boschetto possano far male ed è difficile che un bomber come De Peralta resti al palo per due turni di fila. Pellegrini dovrà rinunciare a Merlano, i cui esami alla caviglia hanno comunque escluso un interessamento ai legamenti, ed a Ventre che verrà presumibilmente sostituito da Cattaneo: probabile la riconferma dell'undici vittorioso sette giorni fa.



Turno complicato anche per il Castellazzo, alla seconda trasferta consecutiva in terra cuneese: dopo il Saluzzo tocca all'Olmo ospitare i biancoverdi che galleggiano tranquilli a metà classifica ma cercano un successo esterno per rilanciare le proprie ambizioni. Per ottenere i tre punti sarà necessario essere più cinici sotto porta, caratteristica che avrebbe probabilmente permesso anche di strappare un successo inedito sul campo dei biancogranata la scorsa domenica; anche l'Olmo è un avversario tutt'altro che semplice ma Adamo potrà contare sul rientro in difesa di Mocerino e forse farà riposare Di Santo. Anche per loro, calcio d'inizio alle 14.30.