Hsl: occhio al Canelli. A Valenza è ancora derby

CANELLI - Sarà ancora una volta ampio turnover come sempre per le partite di coppa, ma nella trasferta di questa sera alle 20.30 contro il Canelli SDS mister Pellegrini sa che non dovrà abbassare la guardia: la vittoria in campionato di un mese fa è ormai archiviata e la squadra che i tortonesi si troveranno davanti viene da una sconfitta di misura sul difficile campo della capolista Pro Dronero e da una bella vittoria 3-1 con il Moretta dove si sono sbloccati gli attaccanti Alfiero e Bosco.

Con il grande ex Giulio Merlano ancora fermo ai box per l'infortunio alla caviglia ed assenti anche per squalifica Mutti e Ventre - il primo espulso nella gara di ritorno con il Castellazzo, il secondo per essere stato ammonito in entrambe le gare - la rosa dei papabili per l'occasione si riduce drasticamente e le dichiarazioni della società per cui ogni impegno vuole essere onorato lasciano presagire qualche inserimento a sorpresa nell'undici iniziale.

Allo stesso orario si giocano i sedicesimi di finale in Promozione con tre squadre della nostra provincia ancora in corsa: fari puntati sul comunale di Valenza dove i padroni di casa e l'Arquatese reduci entrambi da due vittorie importanti in campionato si affronteranno nel primo atto dell'ennesimo scontro diretto fra alessandrine. Pur in un clima generale che vuole dare spazio e minuti a chi ha giocato meno in campionato, è difficile fare previsioni sull'undici che sceglierà Nobili mentre è molto probabile negli ospiti l'impiego di Maldonado che sarà squalificato sicuramente con domenica con l'Acqui. Proprio i termali sono la terza squadra impegnata nella difficile trasferta ai margini del cuneese sul campo della Santostefanese: mister Merlo aveva già annunciato l'impiego di Rovera, Ciberti, Cavallotti e Biorcio con Aresca sorvegliato speciale per valutarne le condizioni e decidere i tempi di impiego.



Domani sera torna in campo anche la Prima Categoria con l'ultima giornata dei triangolari.