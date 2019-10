'Giganti' sono le giraffe. In canotta Autosped, con un primo quarto e, soprattutto, con un ultimo periodo da applausi: 70-61 su Giants Marghera, giovani di sicuro avvenire con il play argentino Villaruel, che le padrone di casa sono brave a limitare, solo 11 punti per lei.

Un successo che porta anche la firma di Emilja Podrug: 7 punti per la pivot croata al debutto, soprattutto 18 rimbalzi, di cui 6 in attacco e 12 in difesa, da sola quasi il totale delle avversarie, che si fermano a 28 complessivi, contro i 50 delle padrone di casa.

Una gara non facile, ancora con la capitana Licia Corradini non utilizzata (perché non utilizzabile), ma con Matilde Repetto, che si conferma giovanissima in grado di fare molta strada, 11 punti per lei, una delle tre di Autosped in doppia cifra, le altre sono Claudia Colli, miglior realizzatrice con 16, e Bonvecchio con 13. Altra giovane in evidenza l'alessandrina Bernetti: 5 punti segnati in meno di 5 minuti giocato, compreso un canestro da 3.

Autosped inizia forte e in controllo, 24-15 dopo 10', ma la partita si complica perché Marghera arriva da un ko all'esordio, da riscattare, e non vuole andare sotto un seconda volta. Castelnuovo tiene alta l'intensità, ma con qualche flessione, e le ospiti si avvicinano, margine ridotto all'intervallo lungo, 33-31.

La pausa non fa bene: affanno e qualche errore di troppo, gioco più di individualità che di squadra, fatica a trovare il canestro, e dopo 30' le Giants agganciano e sorpassano, avanti di 5 punti, 42-47.

Si illudono, forse, ma con Autosped le gare si giocano al massimo fino alla fine e anche oltre: come fanno le ragazze di coach Fabio Pozzi, con un parziale che racconta il divario netto, 28-14 per aggancio, sorpasso e vittoria allo sprint. Per il primo posto.