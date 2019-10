CASTELLAZZO BORMIDA - Dopo due delle più lunghe trasferte della stagione affrontate consecutivamente - e dalle quali sono arrivati due pareggi tutto sommato più che soddisfacenti - il Castellazzo torna davanti al proprio pubblico domani pomeriggio alle 14.30 affrontando la Cbs Scuola Calcio che proprio nello scorso turno di campionato ha ottenuto la prima, storica, vittoria in categoria dopo tre sconfitte ed ora insegue due punti più sotto in classifica.

Per Adamo nessun problema di infortuni o squalifiche: finalmente tutta la rosa è a disposizione del tecnico degli alessandrini e questo significa non solo abbondanza di scelte per la formazione iniziale, ma anche la possibilità di modificare o rinforzare l'undici in campo in corsa con i giusti cambi dalla panchina.

"Questo è un campionato estremamente livellato, forse anche più dello scorso anno - commenta il presidente Curino - Noi finalmente ci siamo tutti ed abbiamo la consapevolezza di avere intrapreso un percorso di crescita importante: dobbiamo solo imparare a mantenere la calma in campo e dare il massimo."

Viaggio nella tana della Giovanile Centallo 2006 per l'Hsl Derthona che non recupera né Merlano - per il quale serviranno ancora due turni di riposo - né Ventre ma non si preoccupa dopo l'exploit delle "seconde linee" che in settimana hanno espugnato Canelli in Coppa Italia.

I dieci punti e il secondo posto in classifica permettono di affrontare l'impegno con una relativa serenità, ma gli avversari - neopromossi in categoria proprio come i tortonesi - inseguono solo tre punti sotto e puntano all'aggancio. Fischio d'inizio alle 14.30, probabile l'impiego di Spoto dal primo minuto che nelle ultime gare sta andando a segno con continuità.