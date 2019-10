Boxe Tortona: un poker di vittorie

TORTONA - Sì sono disputati domenica 6 ottobre gli incontri in occasione della prima giornata per le cinture regionali di light boxe: la Boxe Tortona, presente al Palasport di Giaveno con quattro pugili di cui un esordiente, torna a casa con un ricco bottino.

Vince infatti il 'gigante' Davide Colonna, cat. master 85+: parte veloce nel primo match trascurando un pochino la difesa, recupera prontamente negli altri due dove cura di più la guardia, incrocia e colpisce più volte l'avversario mettendo a segno diversi punti. Combatte come un veterano Paolo 'junior' Ghibaudi, cat. Senior 65/75 al suo secondo incontro dopo la notte bianca del 7 settembre; aggredisce l'avversario senza paura e senza esitazioni con una buona profondità nei jab e un rapido movimento di gambe: risultato finale positivo anche per lui. Esordio ufficiale per Marko Gajic cat. Senior 85+; il nostro pugile, con tutta probabilità inizialmente intimidisce l'avversario per la sua altezza e poi lo sorprende colpendo a ripetizione di sinistro e risparmiando il destro che alla fine usa con efficacia guadagnando anche lui una vittoria. Splendida conferma per Fabio De Grazia cat. master 55/65 trascinatore della boxe Tortona in questa giornata in quanto veterano, vincitore di diverse cinture regionali e terzo classificato ai nazionali di Fermo 2019; vince con grande facilità in un incontro bello da vedere, rapido, fluido, dove stuzzica l'avversario facendosi rincorrere fino alla fine: un atleta che insieme a Fagnano sa offrire sempre un bello spettacolo a tutti gli appassionati.

Quattro incontri, quattro vittorie: non male come inizio e considerando l'epilogo dello scorso anno c'è da aspettarsi certamente grandiosi sviluppi in merito. In bocca al lupo e buon lavoro al tecnico Nicholas Termine, a tutti gli addetti ai lavori e naturalmente agli atleti per l'avventura appena incominciata.