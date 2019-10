Seconda e terza: ecco le magnifiche otto

ALESSANDRIA - Con il comunicato ufficiale di ieri pomeriggio la delegazione di Alessandria ha ufficializzato i risultati dell'ultimo turno dei triangolari di Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria e con essi il calendario dei prossimi turni della manifestazione.

Nelle gare giocate giovedì scorso vanno in archivio il pirotecnico 5-5 fra Deportivo Acqui e Don Bosco Alessandria e il più normale 2-2 fra Sale e Viguzzolese, oltre alle vittorie esterne del Cassano a Serravalle con il Libarna (2-3) e del Mornese sul campo del Lerma (1-2), mentre è stato necessario l'intervento del giudice sportivo per comminare lo 0-3 a tavolino al Predosa che, privo dei giocatori necessari per scendere in campo causa concomitanze di turni di lavoro ed infortuni, non si era presentato nella sfida casalinga con la Frugarolese.

Questi risultati fanno sì che alle cinque vincenti i rispettivi gironi, che sono nell'ordine Don Bosco Alessandria, Cassano, Viguzzolese, Mornese e Frugarolese, si aggiungano le tre migliori seconde classificate ovvero Sale, Libarna e Deportivo Acqui beffando la Capriatese attuale capolista del girone: i sorteggi dei quarti di finale si terranno sabato mattina alle 10 negli uffici della delegazione e definiranno gli scontri diretti da giocare il 30 ottobre ed il 13 novembre; da lì, sempre con la formula dell'eliminazione diretta, si giocheranno il 26 gennaio ed il 2 febbraio andata e ritorno delle semifinali mentre la finale è prevista mercoledì 25 marzo in uno stadio ancora da decidere.