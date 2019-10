Il Castellazzo ospita il fanalino Benarzole, Hsl a Moretta

CASTELLAZZO BORMIDA - Mancheranno il condottiero in panchina e quello in campo nella gara casalinga del Castellazzo di domani alle 14.30: il giudice sportivo in settimana ha infatti punito con due turni di squalifica sia Roberto Adamo sia Mattia Piana, che di conseguenza salteranno sia la sfida casalinga con il Benarzole che la trasferta di Canelli. Per ora però i ragazzi di Curino si concentreranno soprattutto sul fare bella figura con i cuneesi che si sono iscritti all'ultimo momento dopo un'estate dove sembrava volessero chiudere i battenti: Ecker è l'indiziato numero uno per prendere il posto di Piana, ma non si escludono soluzioni alternative.

Dopo la vittoria di misura con la Pro Dronero ed il passaggio del turno con brivido mercoledì al "Cucchi" l'Hsl Derthona difende il primato nella tana del Moretta: i cuneesi non navigano in buone acque ma sono tradizionalmente una squadra ostica da affrontare sul proprio campo, per di più i tortonesi dovranno farlo con una curiosa analogia con il Castellazzo; mancheranno infatti sia l'allenatore Luca Pellegrini che l'attaccante Dylan Calogero anche loro fermati per due turni. Probabile così la riconferma dell'undici che ha conquistato la testa della classifica domenica scorsa al "Coppi" ma sempre con una panchina lunga e pronta a raddrizzare l'incontro alla bisogna.