A Tortona la pioggia ferma anche la piscina

TORTONA - Che la pioggia metta in crisi sottopassaggi - è successo anche questa volta con quelli di via Romagnolo e via Franceschino da Baxiglio e anche a quello che consente di attraversare i binari della stazione di Tortona - rotonde stradali come quella accanto al campo rom o garage ed appartamenti siti al piano terra o in un seminterrato è abbastanza comune.

Che la pioggia fermi una piscina, però, è decisamente meno usuale: le abbondanti precipitazioni della notte e della mattinata hanno infatti allagato il locale macchine dell'impianto sito in zona Dellepiane, costringendo il Derthona Nuoto a rinviare tutti i corsi della giornata in attesa di poter riparare i danni.