A Viguzzolo e Tortona scuole chiuse

VIGUZZOLO - Si attende una conferma ufficiale, ma dopo l'esondazione del Grue ed il comunicato della Protezione Civile che invita i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni, sembra sempre più probabile la chiusura delle scuole per domani.



E' di pochi minuti fa il comunicato del comune di Tortona: "L'Amministrazione comunale comunica che a causa del perdurare delle forti precipitazioni di queste ore, è stata predisposta la chiusura di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani martedì 22 ottobre."



- Notizia in aggiornamento -