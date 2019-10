Strade interrotte fra Tortona e Viguzzolo

TORTONA - La situazione alle 21.40 è drammatica: tutti i sottopassi sono bloccati da transenne, e la viabilità verso Viguzzolo è completamente inagibile; Corso Pilotti, Strada Valle e la ss 99 sono infatti stati transennati per le esondazioni contemporanee del Grue e del Bedolle, che hanno invaso la carreggiata con fiumi d'acqua torbida impedendo il transito.

Molti gli automobilisti che cercano comunque di raggiungere le proprie abitazioni venendo bloccati dalle forze di polizia che stanno cercando di gestire al meglio la situazione, pur non in condizioni facili e con la pioggia che non accenna a diminuire.

Il consiglio della Protezione Civile di Alessandria rimane il solito: non utilizzate le auto, non avvicinatevi ai corsi d’acqua e nel caso dobbiate per forza muovervi fatelo con grande prudenza; la situazione meteorologica sta peggiorando ben oltre le previsioni e per tutta la notte sono previste altre precipitazioni intense.