Il Grue si è placato ma le previsioni inquietano

VIGUZZOLO - Colpita dai due lati: il fiume Grue è infatti esondato ieri sera sia dalla parte verso Garbagna che da quella verso Tortona e per chi abitava in mezzo è rimasto poco da fare se non affidarsi alla misericordia degli elementi.

Il cessare della pioggia durante la notte e l'intera mattinata di tregua hanno permesso al livello delle acque del fiume di scendere abbondantemente sotto i livelli di guardia, ma per chi ha vissuto gli interminabili attimi delle due esondazioni della scorsa serata difficilmente la notte non è trascorsa insonne.

La situazione già da metà mattinata appariva comunque sotto controllo, ed i tecnici sono già al lavoro per riparare gli eventuali danni dell'inondazione: molti campi sono comunque ancora completamente allagati e questo desta molta paura perché in caso ripartissero le piogge come da previsioni il terreno già zuppo non assorbirebbe altra acqua ed il rischio di una seconda alluvione è concreto.