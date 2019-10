TORTONA - Situazione risolta dopo l'alluvione di lunedì in quasi tutta la rete stradale della zona: l'ultima segnalazione della Protezione Civile di Alessandria riguarda la strada comunale Cadaborgo/Profigate a Monleale che è danneggiata in più punti per cedimento della carreggiata e frane così come la strada che sale dal comune di Montegioco per le medesime criticità.

E' invece già stato transennato il restringimento di carreggiata per frana al ventiquattresimo chilometro sulla SS135 fra Serravalle e Carezzano già segnalato nella giornata di ieri.

In questo momento, a preoccupare più di tutto sono le previsioni per oggi e domani che prevedono per la zona dell'alessandrino ancora forti precipitazioni che andrebbero a gravare su un sistema già pesantemente danneggiato: il consiglio resta prestare attenzione alle comunicazioni dalle fonti ufficiali e ridurre al minimo gli spostamenti.