Navetta gratuita per Ognissanti

TORTONA - In occasione della ricorrenza di Ognissanti il Comune di Tortona organizza in collaborazione con la società Autostradale, un servizio navetta gratuito per il cimitero cittadino di via Rinarolo.

Oggi, mercoledì 30, e domani, giovedì 31 ottobre, sarà a disposizione un minibus da sedici posti per cinque corse (sia andata che ritorno) da corso Don Orione al cimitero, con undici fermate previste sul tragitto, a partire dalle ore 10 sino alle 17 circa; da venerdì 1 a domenica 3 novembre, le corse saliranno ad otto, sempre di andata e ritorno, ad iniziare dalle ore 9 e sempre fino alle 17 circa.



"Crediamo che questo sia un servizio utile alla cittadinanza - ha dichiarato l’assessore Mario Galvani - pensato in particolare per la popolazione anziana che senza mezzi di trasporto propri devono spesso attraversare la città per poter visitare i loro defunti. Si tratta anche di un primo risultato del dialogo intrapreso con la nuova società che gestisce il trasporto pubblico in provincia con cui speriamo di poter intraprendere un serio percorso di revisione ed ammodernamento del servizio in città e nelle frazioni".