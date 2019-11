Autosped, la vittoria che serviva

"Le buone prestazioni servono, ma nella testa di tutti resta il risultato. In questo momento la squadra aveva bisogno di una vittoria e l'ha conquistata, in una situazione di emergenza. Il mio grazie va a chi ha giocato e non avrebbe neanche dovuto farlo, anche a chi non è entrata e a chi, stringendo i denti, ci ha permesso di allenarci nonostante gli infortuni".

Per Fabio Pozzi, coach di Autosped, è il momento dei ringraziamenti, per un successo alla fine di una settimana complicata da problemi fisici. Fino all'ultimo Corradini e Podrug erano fuori dai giochi, caviglia fuori causa per la capitana, risentimento muscolare per la lunga croata. Invece, tutte e due giocano, 10 minuti per Corradini, anche 8 punti per la lunga, in campo quasi 20.

Strepitosa Claudia Colli, ex della sfida, con 20 punti, in doppia cifra anche Pavia (11), Repetto ritrova il rendimento delle prime gare, con 8 punti e 6 rimbalzi, che le valgono 14 di valutazione, terza tra le giraffe dopo Colli (21) e Podrug (16).

Partita in equilibrio nei primi due quarti, Autosped avanti, ma Sanga incollata, 20-18 e poi 35-31 all'intervallo lungo. Cruciale, per la formazione di Castelnuovo, il terzo parziale, dominato, 20-7. Un solco netto, che le lombarde provano comunque ad annullare nell'ultimo quarto, quando da -18 riescono a risalire a - 8, ma questa volta Autosped sta dentro la gara bene fino alla fine. "Dobbiamo imparare ad ammazzare la partita quando abbiamo la possibilità di farlo. Ci riusciremo sempre meglio trovando continuità di rendimento, senza alti e bassi. Il risultato con Sanga ci aiuterà anche a trovare fiducia e serenità, e consapevolezza dei nostri mezzi"