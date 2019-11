Grande successo per i "Tortona Brick"

TORTONA - Grande successo nel weekend per la seconda edizione di "Tortona Brick", quest'anno ospitata al museo Orsi dopo il Palazzetto dello Sport dello scorso anno. La location più ampia ha permesso un maggior numero di espositori: notevole vedere come il pubblico fosse eterogeneo quanto le opere che spaziavano da ricostruzioni di scene famose da film o libri a set completi come il "Villaggio di Babbo Natale" nella foto di copertina realizzato con più di 110mila pezzi.