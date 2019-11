Ramondino: "Abbiamo giocato sempre lucidamente"

VOGHERA - E' un Marco Ramondino chiaramente soddisfatto quello che si siede in sala stampa dopo la vittoria di misura su Trapani: "E' un momento in cui ogni partita per noi è la partita dell'anno, per cui siamo molto contenti di questa vittoria: abbiamo mostrato una grande solidità difensiva per tre quarti e questa è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. Nell'ultimo quarto, inoltre, tutti i giocatori che sono scesi in campo hanno fatto una giocata decisiva e non solo in attacco ma sui due lati del campo e questo dimostra la grande qualità dei nostri giocatori. Credo che abbiamo mosso bene la palla per tutta la partita: poi è chiaro che possono esserci state delle sbavature o degli errori ma incuranti del passivo o della stanchezza devo ammettere che abbiamo sempre mostrato grande lucidità riuscendo a creare anche tiri facili che abbiamo sbagliato ma che avrebbero potuto farci allungare il distacco. Le statistiche di fine gara parlano di cinque giocatori in doppia cifra, confermando quello che ho appena detto. Volendo cercare i difetti, abbiamo giocato male solo nel secondo quarto dove non siamo stati capaci di mantenere quello che è il nostro livello difensivo abituale: abbiamo un po' sbandato e questo fa venire fuori le nostre incertezze e la mancanza di automatismi che non puoi sempre colmare con agonismo e 'garra'. Abbiamo commesso molti errori banali e di conseguenza anche molte palle perse in attacco, ma la squadra a me ha sempre dato la sensazione di esserci soprattutto in fase difensiva, tanto che nelle ultime due partite sono stato più tranquillo del solito. C'è grande determinazione da parte dei giocatori e per ora ci aggrappiamo a questo: ho visto ragazzi in campo con i crampi, e con pochi allenamenti nelle gambe ma loro sono un gruppo che ha grande carattere e grande qualità e riesce a sopperire anche a questi problemi. Gaines è il giocatore con più talento nella nostra rosa che con la sua grinta ha sicuramente scosso la squadra nel momento decisivo, ma la rimonta è avvenuta su un arco di tempo parecchio ampio dove tutta la squadra ha messo il proprio mattone: penso ad esempio a Mascolo che ha difeso per tutta la gara su un giocatore come Amici che ha centimetri e chili più di lui senza sfigurare."

"Abbiamo giocato una buona partita per trentotto minuti, poi pur sapendo che dopo l'intervallo le cose sarebbero cambiate - commenta coach Parente - poi nel finale abbiamo sprecato la nostra chance per vincere la partita: sono cose che succedono ma non me la sento di condannare la mia squadra per una sconfitta frutto di un episodio."