Ancora problemi sul 'cavalcaferrovia'

TORTONA - Sono ormai parecchi mesi che sono state posizionate le barriere in cemento, i cosiddetti 'jersey', per impedire che il cavalcaferrovia vicino al centro commerciale Iper venga utilizzato dai carichi pesanti perché la sua struttura, per quanto rinforzata dagli appositi sostegni applicati da RFI in attesa dei lavori di ristrutturazione, potrebbe esserne danneggiata.

Ciò non impedisce che ormai quasi quotidianamente qualche autista sprovveduto tenti la fortuna incagliandosi e bloccando di fatto tutto il traffico normale. Il Comune è a conoscenza del problema, che però è comprensibilmente di difficile soluzione: se nemmeno la consapevolezza di potersi incagliare in due barriere di cemento funziona da deterrente, anche l'ipotesi di una futura multa non sarebbe sufficiente come dissuasore.

Nell'attesa di una soluzione definitiva ai problemi del 'cavalcaferrovia' con i lavori di ristrutturazione, che RFI assieme all'assessore ai Lavori Pubblici Mario Galvani ha comunicato saranno conclusi entro il primo trimestre del 2020, continuiamo ad osservare scene come quelle di questa mattina: l'autista dell'autoarticolato in foto dopo una lunga ispezione e molte macchine bloccate e rumoreggianti in coda ha scelto per la retromarcia e la ricerca di una strada alternativa, ma non sempre si può essere così fortunati.