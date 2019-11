Nasce il progetto "Territorio in Cucina"

CARBONARA SCRIVIA - Sabato 30 Novembre alle 17.30 nella storica location del Dongione di Carbonara Scrivia, Monica Cusmano presenterà "Il Territorio in Cucina", il suo nuovo progetto che nasce da una profonda passione per la cucina e per il territorio e che siamo certi catturerà l’interesse di tutti coloro che vogliono riscoprire le eccellenze, i presidi e i produttori attraverso l’affascinante mondo dell’arte culinaria.

Un amore, quello per la cucina, che nasce da bambina e che si affina ed accresce sempre più col passare del tempo. Una passione, quella per il territorio ed i suoi prodotti coltivata grazie al marito Marco che la coinvolge e l’accompagna in un lungo percorso che dura da più di dieci anni, in quello che è l’affascinante mondo di Slow Food e del suo motto “buono, pulito e giusto” . Sono tanti gli sponsor che hanno creduto e appoggiato questo progetto che avrà l’onore di svilupparsi in modo itinerante non solo sui colli tortonesi ma anche in quelli del Gavi. Vi aspettiamo dunque numerosi per conoscere tutti i particolari di c’era una volta oggi “Il Territorio in Cucina”.