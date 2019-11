Servizio Civile 2019, ecco le graduatorie

TORTONA - Sono stati resi pubblici i nominativi dei ragazzi fra i diciotto ed i ventinove anni che hanno scelto di candidarsi per un anno di Servizio Civile Universale nei cinque progetti aperti dal comune di Tortona.

Nel dettaglio, per il progetto “Da zero a sei … conta” per l'area educativa nei servizi di nido e scolastici per bambini da 0 a 6 anni erano disponibili cinque posti ma sono stati occupati solo quattro: Giulia Belfiore, Noemi Novelli, Martina Quaglia e Martina Tortonese. Sei posti sono rimasti vuoti anche nel progetto “#noi siamo il futuro” incentrato sull'area educativa e scolastica per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni: solo Valeria Lenzi, Federica Serratore, Davide Tambornini e Alessandro Sala sono stati ritenuti idonei. Tutto esaurito per “Viaggio nel tempo” nell'ambito socioassistenziale per sostegno ad anziani ospiti di strutture: i quattro posti a disposizione sono andati a Ueda Muzhagi, Jacopo Gandi, Silvia Bilotti e Marian Soffiantini. Buona partecipazione anche al progetto “Youth player, giovani in gioco” nell'area dell'animazione e delle politiche giovanili con cinque posti tutti assegnati a Hanaa Batte, Ilaria Saletta, Umberto Forni, Samuele Allucci e Alessandro Guerra. Per l'ultimo dei progetti disponibili, “La cultura si fa in 4”, con destinazione all'area culturale con gestione di biblioteca e teatro ed implementazione della lettura si sono presentati ben quindici candidati, tutti idonei, ma sono risultati ai primi cinque posti in graduatoria Maddalena Prati, Arianna Ierardi, Filippo Cavagna, Riccardo Iovino ed Andrea Dema.

Con il Servizio Civile Universale si potrà mettere a disposizione degli altri il proprio impegno ed essere utile alla comunità, investendo un anno di tempo per acquisire conoscenze e competenze umane e professionali. L'impegno è di 1.145 ore annue con un minimo di 20 ore settimanali, ricevendo un contributo mensile di € 433,80 e 112 ore di formazione civica e professionale; tutti i candidati che accetteranno il posto saranno contattati successivamente all'approvazione da parte del dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per comunicare modalità e tempi per l'avvio al servizio.