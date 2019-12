Derthona, il primo stop: fa festa l'Olmo

TORTONA - Prima sconfitta stagionale per il Derthona, battuto 2-1 in casa dall'Olmo al termine di una gara sfortunata e caratterizzata da tanti episodi che faranno discutere.

I cuneesi vanno in vantaggio a metà del primo tempo con una conclusione sporca di Angeli, con Teti che è ingannato da un paio di deviazioni, ma la risposta dei leoni è concreta ed efficace. Spoto pareggia con un comodo tap in dopo tentativo di rovesciata di Russo e da quel momento in poi la porta dell'Olmo viene presa d'assedio.

Campana compie due miracoli, su Manasiev e su Russo, mentre Spoto spreca una chance clamorosa calciando fuori di un niente da ottima posizione. La beffa, però, è in agguato: l'Olmo, infatti, usufruisce di due rigori, il primo a un quarto d'ora dal termine con Teti che respinge la conclusione di Dalmasso, e il secondo al minuto 86, con lo stesso Dalmasso che questa volta riesce a realizzare con una botta centrale.

“Siamo amareggiati – ammette il direttore sportivo Luca Sacco – ma la sconfitta onestamente ci può stare, anche se è arrivata in modo controverso. Ora bisogna ripartire subito, senza fare drammi”.



Hsl Derthona – Olmo 1-2

Reti: pt 25' Angeli; st 8' Olmo, 41' rig. G. Dalmasso

Hsl Derthona: Teti, Mazzaro (19' st Mandirola), Ventre, Mazzocca, Grillo, Magnè, Rizzo (22' st Repetto), Soumah, Spoto, Russo, Manasiev. All.: Pellegrini

Olmo: Campana, Chilonetti, Rostagno (20' st Costa), Biondi, Botasso, Marchetti, A. Dalmasso, Magnaldi, Angeli, G. Dalmasso, Bernardi. All.: Magliano

Arbitro: Chieppa di Biella (Pacella e Berardo)

Note: ammoniti Manasiev e Biondi