Hsl-Baveno, niente di fatto

TORTONA - Tutto rinviato alla gara di ritorno: lo 0-0 iniziale del "Cucchi" non cambia nel corso dei novanta minuti in cui Hsl Derthona e Città di Baveno si affrontano per l'andata delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza Piemonte e quindi per decidere la squadra qualificata per la finale si dovrà attendere altri quattordici giorni.

Dopo un primo tempo equilibrato con una ventina di minuti a testa per le due squadre con i tortonesi che schierano dal primo minuti il nuovo acquisto Gugliada e vanno in rete con Fiore ma si vedono annullare la marcatura nella ripresa la gara si riaccende nel finale con due occasioni per Mazzaro e Spoto che però non riescono a finalizzare. Ancora un'ottima prestazione quindi per la squadra di Pellegrini che grazie ai ragazzi che hanno avuto un minutaggio inferiore in campionato mantiene vive le speranze di 'double' e mostra di avere già metabolizzato la sconfitta casalinga con l'Olmo: domenica a Torino con la CBS può ripartire la marcia vincente dei bianconeri.